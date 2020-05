Das sind die besten Filme des Jahrzehnts nach Meinung des Kultregisseurs Tarantino

„Er ist die Nummer eins, weil er der Beste ist, das ist alles. Er hat einfach keine Konkurrenten“, zitiert ihn das Magazin „Premiere“.

Tarantino gab demvon Christopher Nolan den zweiten Platz. Der Film erzählt von der Evakuierung mehrerer hunderttausend Soldaten, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Umklammerung vonseiten der deutschen Wehrmacht geraten waren.

„Social Network“ wurde 2010 veröffentlicht, die Hauptrollen spielten Jesse Eisenberg, Andrew Garfield und Justin Timberlake. Der Film wurde nach Ben Mezrichs Buch „The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal“ gedreht.

ek/mt/sna