Weitere Lockerungen in Frankreich: In Paris öffnen Parks wieder

Nach dem wochenlangen Lockdown wegen der Corona-Pandemie dürfen die Pariser am Samstag, den 30 Mai, wieder Parks und Gärten besuchen.

Vor kurzem hat der französische Regierungschef, Édouard Philippe, eine zweite Phase der Lockerungen für das Land angekündigt, die am 2. Juni in Kraft treten wird. Unter anderem werden Restaurants und Cafes in den Corona-sicheren und von der Regierung als „grün“ eingestuften Regionen wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen.