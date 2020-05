Auseinandersetzung in Bonn: Zwei Schwerverletze nach Messerattacken

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll ein 32-Jähriger am Freitagabend einen Mann mit einem Messer unvermittelt am Oberkörper angegriffen haben. Der 39 Jahre alte Verletzte sei daraufhin mit seinem 19 Jahre alten Begleiter in die Toilette eines Restaurants geflüchtet, wohin ihnen der mutmaßliche Angreifer gefolgt sein soll. Dort soll es erneut zu Angriffen gekommen sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen hat der 19-Jährige ebenfalls auf den Angreifer eingestochen, woraufhin dieser die Flucht ergriffen habe, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Alle drei Beteiligten konnten in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die beiden Älteren seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, allerdings bestehe für sie keine Lebensgefahr, so die Polizei.

Die drei Männer seien der Polizei wegen Eigentums- und Gewaltkriminalität sowie Drogendelikten bereits bekannt. Die Hintergründe des Falls waren zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

