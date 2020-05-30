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    Waldbrände in Sibirien (Archivbild)

    44 Waldbrände an einem Tag in Russland gelöscht – Fotos

    © Sputnik / Jackov Andreev
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    https://de.sputniknews.com/panorama/20200530327252604-44-waldbraende-an-einem-tag-in-russland-geloescht/

    Russische Rettungskräfte haben in den zurückliegenden 24 Stunden landesweit 44 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von mehr als 6700 Hektar gelöscht. Das gab das Staatsunternehmen für Luftbewachung von Wäldern „Awialessoochrana“ am Samstag bekannt.

    „In den zurückliegenden 24 Stunden, am 29. Mai, wurden in Russland 44 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von 6726 Hektar gelöscht“, heißt es.

    Am Freitag wurde von 47 gelöschten Waldbränden berichtet.

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    Лесные пожары. Информация на 29 мая. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 6 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 122 гектара. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 60 природных пожаров. За сутки возникло 2 природных пожара и 6 ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, площадь активного горения составляет 8,5 гектар. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС проводится постоянное маневрирование сил и средств. Всего на тушение пожаров за сутки было привлечено 151 человек и 25 единиц техники. Для недопущения угрозы населенным пунктам от природных пожаров, на территории Якутии в готовности к применению группировка авиации МЧС России. «За сутки количество пожаров уменьшилось на 4, а площадь уменьшилась на 371,2 гектара за счет ликвидации обслуживаемых природных пожаров и исключения пожаров в зоне контроля. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Также, проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах республики», - прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия) #РСЯ #Якутия #леспожар2020 #лесныепожары #МЧС #берегителесотогня #новостиЯкутии

    Публикация от Республика Саха (Якутия) (@republic_sakha_yakutia14)

    Nach dem Stand zum 30. Mai, tobten landesweit 23 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von 9236 Hektar. Die Löscharbeiten sind im Gange.    

    Die größte Brandfläche ist in der Region Krasnojarsk in Ostsibirien (4000 Hektar) gemeldet worden. 

    Wie es weiter heißt, sei der Notstand auf dem ganzen Territorium der Region Transbaikalien, der Teilrepublik Tuwa, in einem Kreis des Gebiets Irkutsk sowie in einem Kreis der Teilrepublik Chakassien ausgerufen worden.

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    Дмитрий Петренев: С первой волной лесных пожаров в Приангарье удалось справиться лучше, чем в прошлом году. Министр лесного комплекса области подвел предварительные итоги начала пожароопасного сезона. Первый лесной пожар был зарегистрирован 10 апреля, на 2 недели раньше, чем в прошлом году. На сегодня в лесном фонде зарегистрировано в общей сложности 320 пожаров, год назад на эту же дату – 390. Площади, пройденные огнем, в этом году сократились на 76%. Дмитрий Петренев связывает это с оперативным реагированием: в первые сутки с момента обнаружения ликвидируется 90% лесных пожаров, тогда как год назад 51%. Более оперативному реагированию способствовало решение главы области Игоря Кобзева выделить из областного бюджета дополнительно 100 млн руб. На эти средства был увеличен штат парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны. Практически 100%-ное обнаружение лесных пожаров на ранней их стадии обеспечивает геоинформационная система – подобную имеют немногие регионы РФ. На Иркутской базе авиационной охраны лесов за лесопожарной обстановкой непрерывно следят сразу по четырем направлениям. Наземный мониторинг осуществляют 567 транспортных средств министерства лесного комплекса. Также на экранах мониторов отслеживаются полеты лесопатрульных самолетов. Лесные пожары фиксируют и сами передают сигналы о возгораниях видеокамеры, совершающие за час один оборот на 360°. Задействована в мониторинге спутниковая группировка. Впереди все лето, пожароопасный сезон не закончен. Погодные условия будут неблагоприятными для его беспроблемного прохождения. Но все силы и средства пожаротушения находятся в полной готовности, – подчеркнул министр лесного комплекса региона. #ПравительствоИркутскойобласти #Иркутскаяобласть #Регион38 #Правительство38 #government38 #Иркутск #Братск #Ангарск #УстьИлимск #УсольеСибирское #Усолье #Черемхово #Шелехов #УстьКут #Тулун #Саянск #Нижнеудинск #Тайшет #Зима #ЖелезногорскИлимский #Вихоревка #Слюдянка #Бодайбо #Свирск #Байкальск #Киренск #Бирюсинск

    Публикация от @ irkobl.ru

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    Tags:
    Löscharbeiten, Waldbrände, Sibirien, Russland, Awialessoochrana
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