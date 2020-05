„Gerechtigkeit für George Floyd“: Proteste gegen Polizeigewalt vor US-Botschaft in Berlin

Am Samstag findet unter der Losung „Gerechtigkeit für George Floyd“ eine Protestaktion vor der US-Botschaft in Berlin statt.

Der 46-jährige Afroamerikaner war am vergangenen Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Auch in der amerikanischen Stadt gehen nach tagelangen Unruhen die Proteste weiter.