Zweiter SpaceX -Startversuch zur ISS

Eine SpaceX-"Falcon 9"-Rakete soll die Crew-Dragon-2-Kapsel mit den NASA-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley an Bord am Samstag, den 30. Mai, vom Kennedy Space Center in Florida zur ISS starten, nachdem der Start am 27. Mai wegen einer hohen elektrischen Ladung in der Atmosphäre abgesagt worden war.