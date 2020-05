Papst nennt „drei Feinde” eines gerechteren Lebens 

Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag einen Neuanfang für ein gerechteres Leben gefordert. Mit Blick auf die Corona-Krise nannte er „drei Feinde“, die den Menschen daran hindern würden, sich in den Dienst der anderen zu stellen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken: Narzissmus, Selbstmitleid und Pessimismus.

„Wir sollten uns aus der Lähmung des Egoismus befreien, denn schlimmer als die gegenwärtige Krise wäre nur, wenn wir die Chance, die sie in sich birgt, ungenutzt verstreichen ließen und uns in uns selbst verschlössen“, sagte der Pontifex am Sonntag bei der Pfingstmesse im Petersdom in Rom.

Narzissmus führe dazu, dass man sich selbst vergöttere, dass nur der eigene Vorteil zähle:

„Wie schlimm ist, jetzt in dieser Pandemie, der Narzissmus, die Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen anderer, das Nichteingestehen der eigenen Fehler und Schwächen“ beklagte der Papst.

Doch auch die beiden anderen Feinde haben es laut Franziskus in sich: das Selbstmitleid – wenn wir uns immer nur fragen würden, warum die anderen nicht für uns da seien – und der Pessimismus.

Später grüßte der Papst vom Apostolischen Palast aus zum ersten Mal seit der Corona-Sperre am Petersplatz wieder Gläubige, die nun in weiten Abständen voneinander standen.

„Ihr wisst, dass man auch aus einer Krise nicht unverändert hervorgeht: Entweder man geht aus ihr besser oder schlechter hervor. Wir sollten den Mut haben, besser zu werden“.

Der Papst hat in der Corona-Krise die Menschen immer wieder dazu aufgefordert, sich auf mehr Gerechtigkeit zu besinnen. Er warnte zudem davor, dass viele in der Krise in die Armut rutschen würden.

