Schuhe immer anbehalten: Pilot gibt „Überlebenstipp“ für Flugzeugpassagiere

Erfahrene Piloten und Flugbegleiter haben sich in der Tageszeitung „Daily Express“ darüber ausgetauscht, was Passagiere an Bord unbedingt beachten sollten, falls es brenzlig wird. Und sie waren sich einig: Wer seine Schuhe anbehält, tut sich und anderen einen Gefallen.

Ist man erst im Flugzeug, kann man es sich doch bequem machen. So ein Flug kann schließlich ziemlich lange dauern. Also, Schuhe aus und – wenn es keiner merkt – entspannt die Beine ausstrecken. So die gemütliche Logik. Allerdings können Flugexperten darüber nur den Kopf schütteln.

Laut Ben Sherwood, der ein Buch über Überlebenstipps geschrieben hat, ereignen sich 80 Prozent aller Unfälle innerhalb der ersten drei Minuten nach dem Start – oder innerhalb von acht Minuten vor der Landung. Im Ernstfall müssten deshalb sowohl Passagiere als auch das Bordpersonal eine Evakuierung vornehmen. Da trifft es sich gut, wenn man die Schuhe anhat.

Auch eine Stewardess sagt, dass der Start und die Landung die gefährlichsten Phasen eines Fluges seien. Schuhe, die andere beim Gehen behindern oder gar den Gang versperren, könnten die Evakuierung erschweren.

Ein Pilot, der für eine bekannte Fluggesellschaft arbeitet, sagte mit Blick auf das richtige Schuhwerk, wohl kaum jemand wolle ein möglicherweise brennendes oder im Dreck stehendes Flugzeug verlassen und dabei Flipflops tragen.

Außer dem Ernstfall gibt es auch einen anderen Grund, weshalb man auf seine Treter nicht verzichten sollte, und dieser ist fast schon banal. Ein Flugbegleiter merkte hierzu an: „Bitte betreten Sie niemals eine Bordtoilette ohne Schuhe. Ich kann Ihnen versichern, in neun von zehn Fällen ist die Flüssigkeit am Boden kein Wasser.“ Die Toilettenkabinen würden erst nach Ende des Fluges gereinigt. Ob jemand wirklich so furchtlos ist? Bleibt nur, einen guten Flug zu wünschen. Mit Schuhen.

mka/gs