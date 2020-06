Jeder zweite Deutsche würde sich gegen Corona impfen lassen – Studie

Wie es weiter heißt, würde jeder Vierte dies vielleicht tun. Zugleich lehnte jeder fünfte Deutsche eine Impfung ab. Männer würden sich eher impfen lassen als Frauen. An der Studie waren 2056 Deutsche beteiligt.

In der Frage nach einer Impfpflicht gegen das Coronavirus sind die Deutschen gespalten: Während 44 Prozent der Befragten dafür stimmten, sind 40 Prozent dagegen.

Spekulationen über mögliche Impfpflicht

In der Corona-Krise kursieren Spekulationen über eine mögliche Impfpflicht. Am 16. Mai hatte sich der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, gegen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesprochen. Laut Wieler haben die Bürger bereits ein Verständnis für die Wichtigkeit von Impfungen.

Am 18. Mai hatte die Bundesregierung erneut betont, dass sie eine künftige Corona-Schutzimpfung nicht zur Pflicht machen wolle.

Noch existiert kein solcher Impfstoff. Weltweit gibt es laut dem Verband forschender Pharma-Unternehmen (vfa) aber mehr als 120 Impfstoffprojekte. Ob ein Impfstoff noch in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden kann, gilt als fraglich. Erste zugelassene Impfstoffe dürften nach Einschätzung der meisten Experten frühestens im kommenden Jahr für den Masseneinsatz bereitstehen.

Neues Corona-Gesetz

Am 14. Mai hat der Bundestag über den Entwurf des sogenannten „Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ beraten. Mit den Stimmen der großen Koalition wurde das Papier schließlich verabschiedet.

Das Infektionsschutzgesetz setzt einer verpflichtenden Impfung enge rechtliche Grenzen.

Verpflichtende Impfungen sind nur in besonderen Fällen zu rechtfertigen. Eine Impfpflicht gibt es in Deutschland seit März zum Schutz vor den hoch ansteckenden Masern, unter anderem für Kinder und Personal in Kitas und Schulen. Das entsprechende Gesetz trat am 1. März 2020 in Kraft.

333 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 333 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 181.815 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt (Datenstand 01.06., 00.00 Uhr). 8511 Menschen sind am Virus gestorben.

