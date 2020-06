Indien: Heftige Regenfälle in Uttar Pradesh – dutzende Todesopfer

Mindestens 43 Menschen sind bei Zwischenfällen im Zusammenhang mit heftigen Regen und Gewittern im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh ums Leben gekommen. Dies berichtet der TV-Sender NDTV am Montag unter Verweis auf die regionale Regierung.

Ministerpräsident Yogi Adityanath sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Zudem ordnete er an, eine Zuweisung im Wert von 400.000 Indischen Rupien (umgerechnet rund 4750 Euro) an jede betroffene Familie auszuzahlen.

Meteorologen warnen vor erneuten Gewittern

Heftige Niederschläge waren in Uttar Pradesh am Samstag zu beobachten. Bei den Unfällen gehe es unter anderem um Hauseinstürze, die von Wirbeltürmen verursacht worden seien, heißt es in der Mitteilung.

​

​Laut Vorhersagen der Meteorologen sind Gewitter mit heftigen Böen von bis zu 50 oder 60 Stundenkilometern auch am Montag an einzelnen Orten in Uttar Pradesh sehr wahrscheinlich.

asch/ae