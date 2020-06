Badehose statt Mundschutz: Tausende Berliner feiern Schlauchboot-Party auf Landwehrkanal

Berlin ist allen Corona-Sorgen zum Trotz in Feierlaune. Tausende Menschen versammelten sich am Pfingstsonntag zu einer Schlauchboot-Party auf dem Landwehrkanal. Der Berliner Senat hatte zuvor Demonstrationen ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl erlaubt – Abstandsregeln sollten jedoch weiter bestehen. Ob das wohl geklappt hat Boot an Boot?