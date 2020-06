Terrorakt in Russlands Teilrepublik Tschuwaschien vereitelt – Sprengsatzversteck sichergestellt

In der russischen Teilrepublik Tschuwaschien sind nach Angaben des Untersuchungsausschusses ein Terroranschlag verhindert sowie ein Versteck mit einer selbst gebastelten Bombe beschlagnahmt worden. Das folgt aus einer Mitteilung der Behörde auf ihrer Webseite.

„Die Untersuchungsorgane des russischen Untersuchungsausschusses in der Republik Tschuwaschien haben ein Strafverfahren wegen der Vorbereitung auf die Verübung eines Terroranschlages eingeleitet. Bei operativen Fahndungsmaßnahmen haben Mitarbeiter der Verwaltung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in der Republik Tschuwaschien einen Ort ausfindig gemacht, wo ein Versteck mit selbst gebastelten Sprengsätzen deponiert war. Diese wurden entschärft“, heißt es.

Tschuwaschien

Eine Ermittlungsgruppe, FSB-Beamte und Polizisten seien derzeit am Ort des Geschehens im Einsatz. Die Umstände des Vorfalls würden geklärt. Die nötigen Gerichtsgutachten seien angeordnet worden, heißt es. Personen, die an der Straftat beteiligt sein könnten, würden ausfindig gemacht. In dem Fall werde zurzeit ermittelt.

Die Teilrepublik Tschuwaschien liegt im europäischen Teil Russlands, am Oberlauf der Wolga, etwa 600 Kilometer östlich von Moskau.

ns/ae/sna