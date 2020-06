Syrische Kinder bewerfen US-Militärpatrouille in Provinz al-Hasaka mit Steinen – Video

Syrische Soldaten haben eine aus vier gepanzerten Fahrzeugen bestehende US-Militärpatrouille nicht in die Stadt Tell Tamer in der Provinz al-Hasaka im Nordosten des Landes gelassen. Ein Video von Sputnik zeigt, wie junge Ortsbewohner Steine auf die US-Fahrzeuge werfen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag an einem Kontrollpunkt der syrischen Armee auf der Autobahn M4 in einem Vorort der Stadt Tell Tamer.

© Sputnik / Attia Al-Attia Syrische Militärs am Ort des Vorfalls

Eine US-Patrouille habe sich vom Ort Tell Beydar in Richtung Tell Tamer, also vom Osten nach Westen, bewegt, teilte ein syrischer Offizier, der anonym bleiben wollte, gegenüber Sputnik mit. Der Militär gehört dem 154. Regiment der syrischen Streitkräfte an, das unter anderem den Kontrollpunkt und somit die Einfahrt in den Vorort Derdara bewacht.

„Die US-Amerikaner versuchten, die Durchfahrt durch den Kontrollpunkt auszuhandeln, aber wir weigerten uns und forderten sie auf, umzukehren. Als sie wendeten, kamen Kinder angerannt und fingen an, Steine auf die US-Fahrzeuge zu werfen“, sagte der Offizier abschließend.

Syrische Soldaten hätten also die US-Amerikaner auf einer Brücke vor dem Dorf angehalten und diese aufgefordert,

