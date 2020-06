Demonstrationen trotz Ausgangssperre, Koalition unterbricht Verhandlungen, Italiens Grenzen offen

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Demonstrationen trotz Ausgangssperre

Große Koalition unterbricht Verhandlungen

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz sind in mehreren US-Metropolen trotz Ausgangssperren wieder Demonstranten auf die Straße gegangen. In Washington, New York und Los Angeles demonstrierten viele Menschen weitestgehend friedlich. In New York kam es dem Nachrichtensender CNN zufolge zu einzelnen Fällen von Vandalismus, es gab jedoch keine größeren Ausschreitungen. Die Polizei in New York und in Washington ließ Hunderte Demonstranten gewähren, obwohl diese gegen örtliche Ausgangssperren verstießen. Zuvor waren am Dienstagnachmittag in vielen US-Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Polizeigewalt, Rassismus, Benachteiligung und Ungleichheit zu protestieren. Der Auslöser der Proteste war Floyds Tod in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am Montag vergangener Woche. Er soll nach Angaben der Familie am Dienstag kommender Woche in Houston beerdigt werden.

Das Ringen der großen Koalition um ein milliardenschweres Konjunkturprogramm geht in die Verlängerung. Angesichts großer Differenzen unterbrachen die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihre Verhandlungen im Kanzleramt kurz vor Mitternacht. Heute sollen die Gespräche fortgesetzt werden und dann auch zu einem Ergebnis kommen – es könnte aber erneut bis tief in die Nacht gehen. Nach der ersten Runde der Verhandlungen hieß es am frühen Morgen aus Teilnehmerkreisen, die Gespräche seien sehr konzentriert und intensiv verlaufen. Endgültige Entscheidungen sollen demnach heute fallen.

Stellenabbau bei Lufthansa

Corona-Ausbruch nach muslimischem Fest

Die Lufthansa bereitet ihre Mitarbeiter trotz ihrer geplanten Rettung durch den Staat in der Corona-Krise auf herbe Einschnitte vor. Angesichts der absehbar nur sehr langsam verlaufenden Erholung der Nachfrage müsse man mit tiefgreifenden Restrukturierungen gegensteuern, sagte Vorstandschef Carsten Spohr bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal heute in Frankfurt. Das Management will die Stückkosten im Vergleich zum Vorkrisenniveau deutlich senken. Genauere Angaben zu einem Stellenabbau machte die Lufthansa zunächst nicht. Während zuletzt fast 700 der 763 Flugzeuge des Konzerns am Boden standen, dürften auch im kommenden Jahr noch 300 und im Jahr 2022 noch 200 Maschinen nicht fliegen, schätzt das Management. Für 2023 erwartet der Vorstand weiterhin eine um 100 Flugzeuge verkleinerte Flotte.

Wegen eines Corona-Ausbruchs nach dem Zuckerfest will die Stadt Göttingen alle Bewohner einer Wohnanlage auf Covid-19 testen lassen. Das seien bis zu 700 Personen, hatte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler erklärt. Der Wohnkomplex am nördlichen Rand der Innenstadt ist laut Köhler der Schwerpunkt der Covid-19-Infektionen. Nach privaten Feiern zum muslimischen Zuckerfest sind mehrere Hundert Menschen in Quarantäne. Die Zahl der Infizierten lag zuletzt bei 80 Personen. Dieser Wert könne sich aber erhöhen, es stünden noch Testergebnisse aus.

Italiens Grenzen wieder geöffnet

Nach rund drei Monaten mit strengen Corona-Beschränkungen sind Italiens Grenzen wieder für Urlauber geöffnet. Die Reisefreiheit gilt seit Mitternacht für Menschen aus den anderen 26 EU-Ländern sowie weiteren Staaten wie Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Eine Virus-Quarantäne von zwei Wochen entfällt damit. Außerdem dürfen die Italiener selbst wieder unbeschränkt zwischen den 20 Regionen hin- und herfahren. Das Verlassen der eigenen Region war lange stark eingeschränkt gewesen. Die neuen Lockerungen waren von vielen der 60 Millionen Bürger sehnsüchtig erwartet worden. Einige Politiker und Experten äußerten jedoch Bedenken, dass es dadurch wieder mehr Infektionen geben könnte.

Pools und Hängematten sind Krisengewinner

Viele Menschen in Deutschland investieren angesichts ausgefallener Urlaubsreisen in die eigenen vier Wände und in Freizeitmöbel. Hersteller von Pools und Hängematten verzeichnen in der Corona-Krise eine gestiegene Nachfrage. Es sei immer noch genug Geld da. Die Leute vergolden ihr Zuhause, sagte der Sprecher einer Poolfirma der DPA. Ein Hängematten-Hersteller aus Rheinhessen verzeichnete im April nach eigenen Angaben sogar ein Umsatzplus von 85 Prozent zum Vorjahresmonat. Eine Baumarktkette stellte eine hohe Nachfrage nach Produkten zur Renovierung der Wohnung fest. Einig sind sich die Unternehmen allerdings, dass der Effekt wohl nicht von Dauer ist. Wenn sich das Reiseverhalten wieder normalisiere, werde auch die Nachfrage zurückgehen.