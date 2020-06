Flugzeugunglück in Pakistan durch menschliches Versagen verursacht – Medien

Der Pilot des Passagierjets vom Typ Airbus A320 der Pakistan Airlines, der am 22. Mai in der Nähe des Flughafens von Karatschi abstürzte, muss gegen die Landeanflugs-Regeln verstoßen haben. Darüber schreibt die pakistanische Zeitung „News International“ unter Hinweis auf einen Bericht der Zivilluftfahrtbehörde Pakistans.

Demnach hatten die Flughöhe und die Fluggeschwindigkeit beim Anflugmanöver über der zulässigen Norm gelegen. Der Pilot hatte trotz Warnungen des Fluglotsen den Landeanflug fortgesetzt.

Das Flugzeug war von Lahore nach Karatschi in Pakistan unterwegs. Nach zwei Landeversuchen am Flughafen Jinnah International stürzte die Maschine mit 99 Menschen an Bord in ein Wohnviertel von Karatschi. 97 Insassen kamen ums Leben. Zwei überlebten die Katastrophe. Bei dem Absturz wurden fünf Häuser zerstört, es gab Verletzte.

ls/sb