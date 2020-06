„Buckliger Zaporozhets“: Sowjetlegende in USA zum Rekordpreis angeboten

Im US-Bundesstaat Massachusetts wird das sowjetische Auto des Modells ZAZ-965 „Zaporozhets“ für 18.000 Dollar (mehr als 16.000 Euro) zum Verkauf angeboten. Zum Vergleich: Fast für den gleichen Geldbetrag ist in den Vereinigten Staaten ein neuer Toyota Corolla mit Serienausstattung erhältlich.

In der entsprechenden Anzeige ist der „Zaporozhets“ als das billigste sowjetische Auto beschrieben, das mit Blick auf den italienischen Kleinwagen Fiat 600 hergestellt worden sei.

Der Kilometerstand des „Zaporozhets“, der in der UdSSR wegen seiner Silhuette den Spitznamen „Gorbatyi“ („Buckliger“) bekam, beträgt 52.000 Kilometer.

In den USA gelten Autos aus der Sowjetzeit als Sammlungsstück und werden dort oft zum Preis eines neuen Wagens angeboten.

„Zaporozhets“

Die Modelle dieser Baureihe waren in der Sowjetunion sehr beliebt. Die ersten Autos mit einem Hinterradantrieb rollten in den 60er Jahren vom Fließband. Es war für vier Personen ausgelegt. Die letzte Baureihe - ZAZ 968 - wurde bis 1994 produziert, aber mit dem Aufkommen fortschrittlicherer Technologien ging sie allmählich in die Geschichte ein.

pd/mt/sna