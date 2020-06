Ernest Hemingways bisher unbekannte Erzählung veröffentlicht

Die Erzählung heißt „Pursuit As Happiness“. In der Geschichte versucht der Hauptheld namens Ernest Hemingway zusammen mit Freunden, einen riesigen Marlin zu fangen.

Die Handlung des Werkes erinnert in gewisser Weise an das Geschehen in der 1952 erstmals veröffentlichten Geschichte „Der alte Mann und das Meer“. Der Enkel des Schriftstellers, Sean Hemingway, entdeckte das Manuskript in der Bibliothek und im Museum von John F. Kennedy in Boston.

Ernest Miller Hemingway ist ein bekannter, der 1954 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Viele seiner Werke, wie zum Beispiel „Für wen die Glocke läutet“, „Abschied von Waffen“, „Der alte Mann und das Meer", wurden in viele Sprachen übersetzt und als Gut der Weltliteratur anerkannt.

Hemingway nahm am Zweiten Weltkrieg teil. Als Kriegskorrespondent nahm er an den Flügen der britischen Luftwaffe teil und beschrieb die Landung der Alliierten in der Normandie. Im August 1944 marschierte er mit amerikanischen Truppen in Paris ein. Für seine Tapferkeit wurde er mit dem Bronze Star ausgezeichnet.

