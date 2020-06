Zwölfjähriger in USA offenbar bei Hai-Attacke verletzt – Strände gesperrt

Beim Surfen unweit des Cape Henlopen State Park in der Stadt Lewes habe der Jugendliche am Donnerstag Einstichwunden am Bein erlitten, so der Fernsehsender 6abc unter Verweis auf Behörden. Er sei mit einem Rettungswagen ins Beebe Hospital in Lewes gebracht worden.

Schwimmen und Surfen untersagt

Urspünglich sei von einem Haifischbiss berichtet worden, gab ein Vertreter des Delaware Departaments für natürliche Ressourcen laut dem Sender bekannt. Derzeit würden die Bissspuren von Experten analysiert. Es müsse festgestellt werden, ob die Wunden von einem Hai oder einer anderen Seekreatur zugefügt worden seien.

Strände im Cape Henlopen State Park sind nach 6abc-Angaben bis auf Weiteres für Schwimmer und Surfer gesperrt. Andere Strandbesucher in der Region würden gebeten, im Flachwasser zu bleiben.

Zu Hai-Attacken komme es selten, zitiert der Sender einen Vertreter der für natürliche Ressourcen zuständigen Behörde. Zum bisher einzigen bekannten Hai-Biss am Strand eines staatlichen Parks in Delaware sei es im Juni 2014 gekommen.

mo/mt