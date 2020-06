RT-Stringer bekommt Morddrohungen nach Tod seines Kollegen im Jemen

Die Drohungen waren wenige Tage nach dem tödlichen Angriff auf den Ruptly-Stringer im Jemen eingegangen, wie Simonjan auf ihrem Telegram-Kanal bekannt gab.

Sie dankte dem russischen Außenministerium und dem russischen Botshafter im Bürgerkriegsland für deren Bemühungen um baldige Evakuierung des betroffenen Journalisten und seiner Familie.

Ruptly-Stringer vor eigenem Haus erschossen

Der Stringer der Videoagentur Ruptly, Nabil Hasan al-Quaety, wurde von Unbekannten neben seinem Haus in Aden erschossen. Hunderte Menschen versammelten sich am Freitag mit Porträten des Toten in Aden für eine Trauerzeremonie.

Der 34-Jährige hinterlässt drei Kinder und eine schwangere Frau. Die tatverdächtigen Angreifer sind noch auf freiem Fuß.

jeg/mt/sna