Ohne Licht und Frontscheibe: Autofahrer nach 60 Kilometern Verfolgungsjagd von Polizei gestellt

Ein 28-jähriger Autofahrer ist von der Polizei in zwei deutschen Bundesländern rund 60 Kilometer verfolgt und schließlich mithilfe einer Nagelsperre gestellt worden. Das Fahrzeug des Mannes war nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen einem anderen Autofahrer aufgefallen, weil das Licht nicht eingeschaltet war und es keine Frontscheibe hatte.

Während der Fahrt habe sich auch noch die Motorhaube geöffnet, hieß es. Die Polizei verfolgte das Auto dann von Bünde in Nordrhein-Westfalen über Bad Oeynhausen und Porta Westfalica bis nach Minden. Während der Verfolgungsjagd kamen 14 Fahrzeuge und ein Hubschrauber zum Einsatz. Als das Fahrzeug eine Nagelsperre überfahren hatte und dabei ein Reifen beschädigt wurde, kam es in Bückeburg in Niedersachsen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Das Auto brannte aus. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigenen Angaben hatte er Alkohol getrunken und war deshalb geflohen. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der Führerschein wurde ihm entzogen.

ls/sb/dpa