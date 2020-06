Floyd-Demos in Washington: Pentagon ordnete Heli-Einsatz zur Zerstreuung von Protestlern an

Der Hubschraubereinsatz der Nationalgarde zur Zerstreuung der Demonstrierenden in Washington Anfang der Woche soll vom US-Verteidigungsministerium angeordnet worden sein. Dies berichtet die Zeitung „The New York Times“ unter Verweis auf ranghohe Beamte des Pentagon.

Am Montag hatten zwei Hubschrauber der Nationalgarde „eine Reihe von Manövern in niedriger Höhe“ über den Protestierenden unternommen. Die Hubschrauber verfolgten die Demonstranten etwa eine Stunde lang, zerstreuten die Menschenmenge und lösten Panik aus. Dabei trug einer der Helikopter das Zeichen des roten Kreuzes mit weißem Hintergrund – ein allgemein anerkanntes Symbol für medizinische Versorgung.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete am Freitag die Verwendung dieses Symbols zur Machtdemonstration als inakzeptabel.

„Anhaltende Präsenz“

Nach Informationen der Zeitung ordneten ranghohe Beamte des Pentagon den Hubschraubern der Nationalgarde an, die „anhaltende Präsenz“ zur Zerstreuung der Proteste in der Hauptstadt in dieser Woche zu nutzen.

Wie Militärbeamte gegenüber der Zeitung mitteilten, liege dem aggressiven Ansatz der Nationalgarde zur Kontrolle der Menschenmenge eine gezielte Drohung aus dem Pentagon zugrunde: Demnach sollten Militäreinheiten, wie beispielsweise eine Schnelleingreiftruppe der 82. Luftlandedivision, in die Stadt geschickt werden, hätte die Nationalgarde die Lage nicht in den Griff bekommen.

Am Montagabend hätten der Generalstabschef der Armee, General James C. McConville, sowie der Chef des Heeresamtes innerhalb des US-Verteidigungsministeriums, Ryan D. McCarthy, den Generalmajor William J. Walker, den kommandierenden General der Nationalgarde des District of Columbia, dazu gedrängt, die Präsenz seiner Streitkräfte in der Stadt zu erhöhen.

Die Zeitung stuft den Vorfall als Wendepunkt in der Reaktion des Militärs auf die Unruhen in der Stadt ein und weist darauf hin, dass hochrangige Pentagon-Beamte, darunter General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, versuchten, Präsident Trump davon zu überzeugen, dass keine Truppen im aktiven Dienst auf die Straße geschickt werden sollten. Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden und der Nationalgarde könnten das Ausmaß der Unruhen eindämmen und Ordnung schaffen, hieß es.

McCarthy gab am Freitag bekannt, die Armee habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Er sei einer der Beamten, die am Montagabend einen Teil der Planung für den Hubschraubereinsatz genehmigt haben sollen, so die Zeitung.

Proteste nach Tod von Afroamerikaner

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis hatte landesweite und teils gewaltsame Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Auch in vielen europäischen Städten gab es Proteste und friedliche Demonstrationen.

Floyd war am 25. Mai ums Leben gekommen, nachdem ein weißer Polizeibeamter bei der Festnahme sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Mannes gedrückt hatte.

Der 46-Jährige hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, was auf einem Video festgehalten wurde. Der Schwarze wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Beamte und drei weitere an dem Einsatz beteiligte Polizisten wurden nach Bekanntwerden des Vorfalls entlassen. Sie wurden inzwischen festgenommen und angeklagt.

asch/ae