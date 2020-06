Polizei in Montreal löst Anti-Rassismus-Demo mit Tränengas auf – Medien

In der kanadischen Millionenstadt Montreal hat die Polizei einem Zeitungsbericht zufolge Tränengas eingesetzt, um eine Anti-Rassismus-Demonstration aufzulösen. In der größten Stadt der Provinz Quebec hatten am Sonntag Tausende Menschen demonstriert. Am Ende der Aktion soll es Angriffe auf Polizei gegeben haben.

In Montreal sowie in anderen Städten der Provinz Quebec hatten am Sonntag Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert, wie die Zeitung „Montreal Gazette“ berichtet. In Montreal verlief der Protest demnach zuerst friedlich.

Die Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt, weil die Demonstranten nach Ende der Aktion nicht auseinandergegangen seien sowie Polizisten mit verschiedenen Gegenständen beworfen hätten.

Die Polizei bestätigte den Einsatz von „chemischen Reizmitteln“. Ein Mann sei festgenommen worden, nachdem er Morddrohungen von sich gegeben habe. Angesichts der Coronavirus-Pandemie trugen die meisten Teilnehmer nach Angaben der Zeitung Schutzmasken und teilten Fläschchen mit Hand-Desinfektionsgel miteinander.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA kommt es in aller Welt zu Anti-Rassismus-Protesten. Floyd war am 25. Mai in Minneapolis ums Leben gekommen, nachdem ein Polizist sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte.

Der 46-jährige Schwarze hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, wie ein Video festgehalten hatte. Der Mann wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt. Alle vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen, einer von ihnen wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, die drei weiteren wegen „Beihilfe“.

leo/ae