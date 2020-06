Britische Ausbilder wollten Anlagen russischer Armee in Syrien ausspionieren – Ex-IS-Kämpfer

Der ehemalige Kämpfer habe sich mit britischen Geheimdienstlern der Zone at-Tanf getroffen, wo sich eine US-Militärbasis befindet. Saud sei aus seiner Heimatstadt Palmyra dorthin geflohen, wo ihn der IS angeworben hätte. In at-Tanf habe Saud Beduinen geplündert.

„Ich beschloss, in mein Heimatland zurückzukehren. Die Briten erfuhren davon über ihre Vermittler und sagten: ‚Du wirst als Spion, als Verräter arbeiten. Wir werden dir helfen. Geh nach Palmyra, dort bekommst du Geld, Telefone und alles, was du brauchst. Die Mission besteht darin, wichtige Anlagen von Muchabarat sowie der russischen und der syrischen Armee zu fotografieren‘. Ich musste sie (die Aufnahmen – Anm. d. Red.) per Internet verschicken“, sagte Saud.

Die Briten hätten Informationen über „wichtige russische und syrische Standorte“ gebraucht. Laut Saud wollten sie wissen, wie diese Objekte bewacht werden, um Terroranschläge zu verüben.

Ein ehemaliger Fremdenführer aus Palmyra, der mehrere Sprachen beherrscht habe, sei zum Leiter seines Spionagetrupps ernannt worden, so Saud. Eines der Mitglieder dieses Trupps, Ahmad Farhan Aslibi, sei ebenfalls von dem syrischen Geheimdienst Muchabarat entdeckt und festgenommen worden.

„Das ist ihr Ding“

Die Informationen über die Präsenz britischer Ausbilder in Terrorgruppen in Syrien seien zwar bekannt, aber nicht so weit verbreitet wie die über das US-Militär, klärte die Politikwissenschaftlerin und Orientalistin Karine Gevorgjan die Journalisten auf.

„Britische Ausbilder... haben instruiert, wie man Befestigungen baut. Diese Tunnel, fast wie in einer U-Bahn, wurden alle von den IS-Kämpfern unter der Leitung britischer Ausbilder errichtet. Unter anderem waren es die Briten, die die IS-Kämpfer im medizinischen Bereich beraten haben. Sie erklärten, wie man Artillerieausrüstung von Hand herstellt“, sagte Gevorgjan. „Das ist ihr Ding, das machen sie immer“.

„Zehn Prozent bleiben und arbeiten“

Der Politologe Andrej Manojlo verglich das Vorgehen der britischen Ausbilder mit der Politik der deutschen Abwehr während des Zweiten Weltkrieges.

„Die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden in Lager getrieben, in denen unerträgliche Bedingungen herrschten. Danach wurden die Menschen vor die Wahl gestellt: Entweder sie gehen in die Geheimdienstschulen der Abwehr oder warten in diesen Lagern auf ihren Tod. In einer ähnlichen Weise wurden Agenten massenhaft angeworben. Viele Menschen zerbrachen daran und erklärten sich bereit, mit dem deutschen Geheimdienst zu kooperieren“, sagte er.

Wie es dem sowjetischen Innenministerium einst gelungen sei, etwa 90 Prozent der Agenten zu fangen, so entdecke auch Muchabarat fast alle Spione, betonte der Politologe.

„Aber zehn Prozent bleiben und arbeiten noch, und sie sind dem britischen (Auslandsgeheimdienst) Mi-6 oder dem CIA-Directorate of Operations von Nutzen. Und der Nutzen ist sehr konkret“, fügte Manojlo hinzu.

Vom Müllarbeiter zum IS-Mitglied

Nach eigenen Angaben hatte sich Saud dem „Islamischen Staat“ 2015 angeschlossen. Vor dem Krieg habe er in der Stadtverwaltung von Palmyra gearbeitet: Er habe Müll in der Stadt weggeräumt.

„Als der IS Palmyra eroberte, zwangen sie alle Arbeiter: Entweder arbeitet ihr mit uns zusammen oder wir köpfen euch. Eine andere Option gibt es nicht“, so Saud.

Die rekrutierten Zivilisten hätten die Aufgabe gehabt, die Leichen der getöteten Bürger und Soldaten wegzubringen.

„Wir waren auch mit der Verminung von Straßen beschäftigt... Sie (die IS-Kämpfer – Anm. d. Red.) haben viele Angehörige der syrischen Armee und viele Zivilisten getötet”, so Saud weiter.

Er habe die Reihen des IS 2016 verlassen, als Terroristen seinen Bruder getötet hätten, den sie für einen Verräter gehalten haben sollen: Sauds Bruder habe bei der syrischen Armee gedient. Zunächst sei er nach Rakka und später nach at-Tanf geflohen: Dort hätte er die 55-Kilometer-Zone um den US-Militärstützpunkt patrouillieren sollen. In Wahrheit musste er Beduinen plündern.

„Training gab es keines. Ich schloss mich an und nahm sofort an der Plünderung teil. Ich habe Beduinen geplündert. Wir stahlen Wasser, nahmen Eisen ab und verkauften es. Der Gruppenleiter war ein Syrer. Er war ein Bandit, ein Drogen- und Waffenhändler. Ich hatte ein Gehalt von 300 Dollar im Monat. Unser Kommandeur hat Geld von den Amerikanern bekommen und es uns gegeben“, sagte Saud.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

