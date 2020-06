Altkanzler Schröder erneut zum Aufsichtsratschef von Rosneft gewählt

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bleibt Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Ölkonzerns Rosneft. Das teilte das Unternehmen am Montag nach dem Jahrestreffen der Aktionäre vom 5. Juni mit.

Schröder gehört seit Ende September 2017 dem Gremium an.

Unter anderem wurde auch die Mitgliederschaft von Ausschüssen des Aufsichtsrates gebildet. Fürs Audit-Committee wurden Hans-Georg Rudloff (Vorsitzender), Matthias Warnig und Oleg Wjugin gewählt.

Zum HR- und Belohnungskomitee gehören nun Matthias Warnig (Vorsitzender), Faisal Alsuwaidi und Hans-Georg Rudloff.

Zu Mitgliedern des Ausschusses für Strategie und Nachhaltigkeit wurden Robert Dudley (Vorsitzender), Alexander Nowak, Faisal Alsuwaidi, Wjugin Oleg und Hamad Rashid Al-Mohannadi ernannt.

Rosneft

Rosneft ist ein russisches Mineralölunternehmen mit Stammsitz in Moskau. Das Unternehmen ist seit 2006 an der Börse notiert. Geschäftsführer des Ölkonzerns ist Igor Setschin. Im Jahr 2017 belegte Rosneft in den Forbes Global 2000 Platz 73 der weltgrößten Unternehmen.

In Deutschland ist Rosneft das drittgrößte Unternehmen in der Mineralölverarbeitung. Die verarbeitete Menge beträgt circa 12,5 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr; das sind mehr als zwölf Prozent der gesamten Verarbeitungskapazität in der Bundesrepublik.

ak/ae