Unbekannte werfen Brandsatz auf Polizeigebäude in Greifswald

Wie die Polizeiinspektion Anklam mitteilte, wurde die Fassade des Gebäudes zwischen Freitagmittag und Montagfrüh vermutlich mittels sogenannter Molotowcocktails beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden wird noch geklärt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Anschlag im Zusammenhang mit dem weltweiten Aktionstag gegen Polizeigewalt und Rassismus am Wochenende stehen könne. Die für politische Taten zuständige Staatsschutz-Abteilung hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Weltweiter Aktionstag

Anlass für den weltweiten Aktionstag am 6. Juni war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA. Am vergangenen Wochenende gingen auch in Deutschland tausende Menschen auf die Straßen, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu demonstrieren.

