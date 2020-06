Sacharowa steigt in höchsten diplomatischen Rang auf

Das entsprechende Dekret des Staatsoberhauptes wurde am Montag auf dem offiziellen Webportal für juristische Informationen veröffentlicht.

Derselbe Rang wurde dem Direktor des Generalsekretariats des Außenministeriums, Sergej Butin, dem Sonderbotschafter Sergej Gubarev sowie den Russischen Botschaftern auf Kuba, in der Mongolei, dem Jemen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, sowie in Bangladesch und Sri Lanka zuerkannt.

Die 44-Jährige leitet seit August 2015 die Informations- und Presseabteilung im russischen Außenministerium. Von 2011 bis 2015 war sie als stellvertretende Direktorin der Abteilung tätig. In den Jahren 2008-2011 hatte Sacharowa verschiedene Positionen im Zentralbüro des Außenministeriums inne. Zwischen 2005 und 2008 leitete sie den Pressedienst der Ständigen Vertretung Russlands bei den Vereinten Nationen in New York.

asch/ae/sna