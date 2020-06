Moskau nach Aufhebung der Selbstisolation – Video

Atemschutzmasken und Handschuhe sind weiterhin in allen öffentlichen Bereichen Pflicht. Moskaus Bürgermeister betonte am Montag, dass die Fristen für die Aufhebung der Beschränkungen unter Berücksichtigung der epidemiologischen Situation geändert werden könnten.

Corona-Fälle in Moskau

Die Gesamtzahl der Erkrankten in Russland liegt bei 485.253 (Stand: 09.06.2020, 10:35 Uhr, Ortszeit). Die meisten Corona-Infizierten wurden in Moskau (198.590) gemeldet. Das bedeutet ein Plus 1572 Fällen im Vergleich zum Vortag. Bisher traten 3029 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung in der russischen Hauptstadt auf. Das ist ein Plus von 59 Fällen im Vergleich zum Vortag. Genesen sind in Moskau 109.737 Menschen, 5390 mehr als am Vortag.

iv/ae/ai