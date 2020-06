Großrazzia in Neapel: 59 Mafiosi festgenommen, darunter Brüder eines Senators

Die italienische Polizei hat am Dienstag bei einer groß angelegten Razzia gegen die organisierte kriminelle Organisation Camorra in Neapel 59 Personen, darunter auch drei Brüder des Senators Luigi Cesaro, festgenommen. Darüber schreibt die Zeitung „La Repubblica“.

Nach Polizeiangaben werden ihnen Drogenhandel, Erpressung, Korruption und Wahlbetrug vorgeworfen. Ins Visier der Polizei seien drei Camorra-Clans geraten.

Im Zuge der Ermittlungen trat ein enges Netz gemeinsamer Beteiligung im politischen und wirtschaftlichen Bereich der Clans zutage. Zudem befinde sich die Beschlagnahme von Vermögen im Gesamtwehrt von 80 Millionen Euro „in der Notifizierungsphase“, hieß es.

Bei der Großrazzia sollen unter anderem drei Brüder des Senators von Silvio Berlusconis Partei „Forza Italia“ (dt. Vorwärts Italien), Luigi Cesaro, festgenommen worden sein.

Zwei von ihnen, die auch in einem anderen Ermittlungsverfahren um die Camorra figurierten, seien unter Hausarrest gestellt worden. Der dritte Bruder, der ein medizinisches Zentrum am nördlichen Stadtrand von Neapel besitzen soll, sei in Gewahrsam genommen worden.

Camorra

Nach Angaben der italienischen Justizbehörden zählt die Camorra circa 100 Clans mit rund 6000 Mitgliedern. In ihrem Einflussbereich in Italien liegen hauptsächlich die Stadt Neapel und das Umland in der Provinz Kampanien.

ns/ae