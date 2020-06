Hitze in Tokio: 30 Menschen in Krankenhäuser gebracht

Mindestens 30 Menschen sind in der japanischen Hauptstadt wegen der Hitze in Krankenhäuser eingeliefert worden. Dies berichtet der TV-Sender „NHK“.

Wegen hoher Temperaturen in Tokio wurden demnach 30 Personen im Alter von 25 bis 99 Jahren in Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen seien in schwerem Zustand.

Sommerhitze in Japan

Die Behörden empfehlen in diesem Zusammenhang Klimaanlagen zu nutzen, starke körperliche Aktivitäten auf der Straße zu vermeiden und öfter Wasser zu trinken. Man solle unter anderem die Maske abnehmen, wenn es ausreichenden Abstand zu anderen gebe.

In Tokio wurde an diesen Juni-Tagen erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt. Mancherorts drohten Temperaturen von mehr als 35 Grad.

