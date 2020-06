Dreistöckiges Wohnhaus im ukrainischen Odessa eingestürzt – Fotos und Video

Ein dreistöckiges Wohnhaus ist in der Nacht zum Mittwoch in der ukrainischen Schwarzmeer-Stadt Odessa zum Teil eingestürzt. Das teilte der Pressedienst des ukrainischen Zivilschutzministeriums mit.

„Um 02.09 Uhr MESZ, am 10. Juni, ist in Odessa auf der Jasnaja-Straße 10 ein Teil eines dreistöckigen Wohnhauses (Baujahr 1912) für zehn Wohnungen eingestürzt, wo 35 Menschen gemeldet sind und 24 Personen lebten. Aus dem Haus mussten 24 Bewohner evakuiert werden“, heißt es in der Mitteilung.

In dem zerstörten Hausteil befanden sich laut dem Pressedienst fünf Wohnungen, die zehn Menschen bewohnten.

Чергове обвалення житлового будинку сталося на Ясній, 10 близько 3 години ночі. Звалилися правова частина будівлі (зруйновано 5 квартир), можливе обвалення всієї будівлі. Постраждалих немає жінка, у неї рвана рана стегна.



Одеса как она есть - pic.twitter.com/1F5zvd68sG — КОРОНАВИРУС ☢️Украина 🇺🇦 (@Virus19Korona) June 10, 2020

​Wie der Pressedienst des ukrainischen Innenministeriums auf Facebook mitteilte, war durch den Einsturz ein Gasrohr beschädigt worden. Nach der Schadenstelle werde noch gesucht.

Одеса!

З місця обрушення частини будівлі!

10 червня близько 03:09 по вулиці Ясна, 10

З будинку виведено 24 мешканців.

Зареєстровано 37 осіб, проживало 24 pic.twitter.com/EhHmDvVafK — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) June 10, 2020

​Wegen Gasgeruchs konnten keine Räumungsarbeiten vorgenommen werden. Am Ort des Geschehens sind zurzeit ein Stab zur Beseitigung der Havarie-Folgen, mehr als 50 Rettungskräfte und sechs Einheiten Technik im Einsatz.

ns/ae/sna