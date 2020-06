Corona-Krise: Präsident Selenskyj muss für Café-Besuch 570 Euro Strafe zahlen - Foto

Wegen eines Café-Besuchs mitten in der Corona-Krise droht dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Behördenangaben zufolge eine Geldstrafe von 17.000 Hrywnja (knapp 570 Euro). Wie am Mittwoch in Kiew mitgeteilt wurde, habе Selenskyj Corona-bedingte Regeln während einer Arbeitsreise durch das Gebiet Chmelnizki verletzt.