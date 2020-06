Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr: Großpolizeieinsatz wegen Schlägerei mit 60 Menschen

In Nordrhein-Westfalen hat am Mittwochabend eine massive Schlägerei für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Es soll eine Schlägerei unter circa 60 Menschen gegeben haben. Ein Polizeisprecher teilte am Donnerstag mit, dass Anrufer am Mittwochabend von einer Auseinandersetzung nahe dem Hauptbahnhof von Mülheim an der Ruhr berichtet hätten.

Bei einer Massenschlägerei in #Mülheim an der Ruhr mit etwa 60 Beteiligten, war die #Polizei im Rahmen eines Großeinsatzes bis in die Nacht zu Donnerstag (11.06.) im Einsatz. ➡️ https://t.co/z8wmoSZW8Q pic.twitter.com/hqhyOWQRO7 — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) June 11, 2020

Grund nicht klar

Der Grund für den Streit war den Angaben zufolge zunächst unklar. Beamte sprachen mehrere Platzverweise aus.

Eine halbe Stunde später sei es an dem Platz erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut dem Sprecher war ein Polizeihund dabei und biss einen der Beteiligten. Auf die Beteiligten kommen mehrere Anzeigen zu, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Es gibt keine Schwerverletzten.

ak/sb/dpa