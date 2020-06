WHO warnt vor neuem Ebola-Ausbruch in Afrika

Laut Dr. Ngoy Nsenga, dem Teamleiter der Notfallsektion für Ost- und Südafrika bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), können in afrikanischen Ländern, darunter in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo), neue Ebola-Ausbrüche auftreten. Nsenga zufolge sind weitere Impfungen erforderlich.