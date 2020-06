Schiff nach Libyen verweigert Inspektion: Europäische Militärs gescheitert

Das europäische Militär, das an der IRINI-Operation zur Umsetzung eines Waffenembargos gegen Libyen teilnimmt, ist nicht imstande gewesen, ein Schiff in Richtung West-Libyen zu inspizieren, da die Inspektion verweigert wurde. Dies teilte der Sprecher der Europäischen Kommission, Peter Stano, auf einer Pressekonferenz in Brüssel mit.