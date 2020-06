Moskau: Auslieferung von Kaznacheev aus Deutschland an USA inakzeptabel

Moskau hält die mögliche Auslieferung des in Deutschland inhaftierten russischen DJs und Musikers Denis Kaznacheev an die USA für inakzeptabel und wird dies entschieden verhindern. Dies erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag.

Am vergangenen Sonntag war bekannt geworden, dass die Berliner Polizei Kaznacheev festgenommen habe. Dies geschah bereits am 29. Mai. Er wird von den US-Behörden des Cyberbetrugs und der Geldwäsche verdächtigt. Seine Kollegen und Bekannten, die zu seiner Unterstützung eine öffentliche Kampagne gestartet haben, glauben, dass die personenbezogenen Daten von Kaznacheev von Angreifern gestohlen worden sein könnten, die sie für kriminelle Aktivitäten verwendet haben, und infolgedessen sei der Verdacht auf den Musiker selbst gefallen.

„Wir beobachten die Situation um die Festnahme und Inhaftierung des russischen Staatsbürgers Denis Kaznacheev durch die BRD-Behörden auf Ersuchen des US-Justizministeriums. Nach vorliegenden Informationen befindet er sich derzeit im Untersuchungsgefängnis in Berlin“, sagte Sacharowa bei einem Briefing.

Sie betonte, dass die an die russische Botschaft gerichtete Benachrichtigung des Bezirksgerichtsüber die Umstände des Falls enthalten habe.

„Wir halten die mögliche Auslieferung von Denis Kaznacheev an die Vereinigten Staaten für inakzeptabel. Wir werden entschiedene Schritte unternehmen, um ein solches Szenario zu verhindern, und, wenn die deutschen Behörden guten Grund zu der Annahme haben, dass dieser Bürger an einer Tätigkeit beteiligt war, die mit dem Gesetz nicht zusammenpasst oder diesem widerspricht, sollten die entsprechenden rechtlichen Verfahren in Bezug auf ihn in Deutschland durchgeführt werden, auch unter Einbeziehung der russischen Strafverfolgungsbehörden. Wir gehen davon aus, dass man in Berlin gesunden Menschenverstand zeigen und nicht weiter nach Washingtons Weisung handeln wird, das seit mehr als einem Jahr systematisch die extraterritoriale Auslegung von Rechtsnormen zur Verfolgung russischer Staatsbürger auf der ganzen Welt verwendet“, fügte die Diplomatin hinzu.

ek/mt/sna