Bei einer Explosion in einer Fabrik des größten japanischen Autoherstellers Honda Motor in der Präfektur Mie in Zentraljapan sind am Sonntag zwei Mitarbeiter schwer verletzt worden. Dies meldet die Nachrichtenagentur Kyodo unter Verweis auf die örtliche Polizei.

Demnach ereignete sich die Explosion gegen 09:15 Uhr (Ortszei) an einer Schaltanlage in der Fabrik in der Stadt Suzuka. Dort seien zwei Mitarbeiter dabei gewesen, die Schaltanlage zu bedienen, um festzustellen, ob Strom fließt. Beide hätten schwere Verbrennungen am Oberkörper bzw. am Gesicht erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

Derzeit werde die Ursache des Vorfalls geklärt.

Die Fabrik in Suzuka wurde 1960 als dritte inländische Fabrik von Honda gegründet. Dort wird nach Angaben des Unternehmens unter anderem das Modell des Kleinwagens Fit hergestellt. Zudem bietet es technische Unterstützung an und liefert Komponenten an Honda-Werke in 28 Ländern.

