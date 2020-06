Nur in einer Woche: Taliban töten über 400 afghanische Soldaten – Medien

"In der vergangenen Woche haben die Taliban 222 Angriffe durchgeführt, 422 afghanische Soldaten getötet und verwundet, 51 Brücken und 16 Straßen beschädigt", hieß es in der Erklärung von Faisal.

Zuvor teilte er mit, dass in den letzten zwei Wochen 89 Zivilisten im Land bei Taliban-Angriffen getötet worden seien.

Anti-Terror-Kampf

Abkommen zwischen USA und Taliban

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Darüber hinaus baut die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen landesweit Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

Ende Februar unterzeichneten die Vereinigten Staaten und die Taliban in Katar das erste Friedensabkommen seit mehr als 18 Jahren Krieg, das den Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan innerhalb von 14 Monaten und den Beginn eines interafghanischen Dialogs nach dem Gefangenenaustausch vorsieht.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

