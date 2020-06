Sommerurlaub auf Mallorca wieder möglich – Unter Auflagen

Nach Lockerungsplänen der spanischen Regierung sollen im Rahmen des Pilotprojekts ab Mitte Juni vorerstetwa 6000 Touristen aus Deutschland und anderen EU-Ländern nach Mallorca reisen dürfen. Die Reisenden müssen bereits am Flughafen Corona-Tests machen und bis zum Vorliegen des Ergebnisses etwa sechs Stunden in ausgewählten Hotels in Quarantäne verbringen. Zu Normalzeiten wird das bei den Deutschen traditionell sehr beliebte Urlaubsdomizil jährlich von gut zwölf Millionen Touristen besucht.

isch/ae