Bombenexplosion auf Route von russisch-türkischer Patrouille in Idlib – Verteidigungsministerium

„Während der gemeinsamen Patrouille auf der Route zwischen den Ortschaften Ariha und Urum al-Jawz haben Kämpfer versucht, einen Terrorakt zu verüben, um somit die Überwachung der Lage entlang der Autostraße M4 zu unterbinden“, so Konaschenkow.

Durch die Explosion eines Sprengsatzes wurde demnach ein russischer Transportpanzer beschädigt. Unter Militärs gebe es keine Verletzten.

Vereinbarungen zwischen Moskau und Ankara

Die Technik und russische Militärs kehrten zu ihrem Stationierungspunkt zurück.

Am 5. März hatten der russische Präsident, Wladimir Putin, und sein türkischer Amtskollege, Recep Tayyip Erdogan, nach mehrstündigen Verhandlungen in Moskau eine Vereinbarung zu Syrien unterzeichnet. Darin bekräftigen sie ihr Bekenntnis zum „Astana-Format“, rufen eine Feuerpause aus und einigen sich auf gemeinsame Patrouillen entlang der wichtigen Verkehrsader М4, die von Kämpfern kontrolliert wird. Die erste russisch-türkische Patrouille fand am 15. März statt.

