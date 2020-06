Wiener lässt vor Polizisten „Darmwind“ ab – und muss 500 Euro zahlen

„Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie vor Polizeibeamten laut einen Darmwind haben entweichen lassen“, hieß es in der Strafverfügung.

In Gegenwart eines Polizisten furzen 💨 kostet ganz schön viel. (via https://t.co/Mhlm0Z5i7Q) pic.twitter.com/DWZP9EwY7m — skoops 😷👻 (@skoops) June 15, 2020

​Der Vorfall soll sich in der Nacht zum 5. Juni in der Wiener Josefstadt ereignet haben, wie dem Strafzettel zu entnehmen ist, den der Betroffene ins Netz stellte. Die Polizei hat den Vorfall inzwischen bestätigt. Außerdem erläuterten die Beamten den eigentlichen Grund für das Strafmaß.

Der Angezeigte soll sich während der gesamten vorangegangenen Amtshandlung bereits provokant und unkooperativ verhalten haben, hieß es in einem Kommentar der Polizei Wien. So habe sich der Mann leicht von der Parkbank erhoben, die Beamten angeblickt und offenbar in voller Absicht einen massiven Darmwind in unmittelbarer Nähe der Beamten abgelassen. „Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern.“ Verständlich.

