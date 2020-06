Grüne wollen Corona-Hilfen auf Geschlechter-Gerechtigkeit prüfen, Razzia in türkischer Großfamilie

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Türkei startet neuen Einsatz gegen PKK im Nordirak

Die Türkei hat im Nordirak einen neuen Einsatz gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK begonnen. Die Operation „Tigerkralle“ sei nach Beschuss der PKK und „anderer Terroristen“ auf türkische Stellungen gestartet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwochmorgen mit.

Grüne wollen Corona-Hilfen auf Geschlechter-Gerechtigkeit prüfen

Die Grünen im Bundestag fordern, alle Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise darauf zu prüfen, ob Männer und Frauen gleichermaßen profitieren. Dazu solle eine Stabsstelle im Kanzleramt errichtet werden, an die eine Arbeitsgruppe mehrerer Ministerien angegliedert ist, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion beschlossen hat und nun ins parlamentarische Verfahren einbringt. Staatliche Hilfen für Unternehmen wollen die Grünen an die Förderung von mehr Geschlechtergerechtigkeit koppeln, zum Beispiel an Quoten. Ein unabhängiger „Gleichstellungs-Krisen-Rat“ soll halbjährlich beraten.

Trump beschließt Polizeireformen

Nach wochenlangen Protesten infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hat US-Präsident Donald Trump jetzt Polizeireformen beschlossen. Trump unterzeichnete eine Verfügung, die Polizeibehörden Mittel des Justizministeriums in Aussicht stellt. Die Behörden müssten sich dafür zur Einhaltung von Standards beim Einsatz von Gewalt verpflichten, sagte der Präsident. Unter anderem dürften Würgegriffe bei Verdächtigen nur bei Lebensgefahr für den betroffenen Polizisten zur Anwendung kommen.

Berlin will wieder Flüchtlinge aufnehmen

Das Land Berlin will im Rahmen eines eigenen Programms 300 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern in der Ägäis aufnehmen.

Peking wird nach Corona-Ausbruch teilweise abgeriegelt

Überlegungen dazu gibt es bei Rot-Rot-Grün schon seit mehreren Monaten. Nun geht es laut einem Bericht der dpa einen neuen Schritt in diese Richtung. Innensenator Andreas Geisel von der SPD hat im Berliner Senat den Entwurf für eine sogenannte Landesaufnahmeanordnung eingebracht. Die Landesaufnahmeverordnung soll nun dem Bundesinnenministerium zugeleitet werden, mit dem in dieser Frage Einvernehmen erzielt werden muss. Pro Asyl unterstützt den Vorstoß aus Berlin und anderen Bundesländern.

Nach dem neuen Ausbruch des Coronavirus bleibt die Lage in der chinesischen Hauptstadt angespannt. Wie die Pekinger Gesundheitskommission berichtet, meldet die Stadt 31 weitere Infizierte. Damit gibt es seit vergangenem Donnerstag bereits 137 bestätigte Infektionen. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch, der auf einem Großmarkt begann, riefen die Behörden die zweithöchste Sicherheitsstufe aus, womit Peking teilweise abgeriegelt wird.

Razzia gegen Drogendealer aus Großfamilie

Ermittler haben bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Drogendealer 48 Wohnungen und Gaststätten in Nordrhein-Westfalen und Hessen durchsucht. Der Schwerpunkt lag im Aachener Raum. Dabei wurden sechs Verdächtige festgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Aachen und das Landeskriminalamt NRW mit. Die Tatverdächtigen sollen einer türkischstämmigen Großfamilie angehören. Der Gruppe wird unter anderem Betrug sowie gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

mk/dpa/ae