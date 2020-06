19 Polizisten bei Ausschreitungen in Paris verletzt

19 Polizisten sind bei Ausschreitungen am Dienstag in Paris verletzt worden. Die Sicherheitskräfte nahmen mehr als 30 Menschen fest, wie die Polizeipräfektur mitteilte.

​Ein Sputnik-Korrespondent in Paris berichtete, dass eine friedliche Protestaktion der Mediziner in der französischen Hauptstadt in Ausschreitungen ausgeartet war.

Aujourd'hui encore les policiers, gendarmes et pompiers ont œuvré avec sang froid et professionnalisme alors même qu'ils ont été victimes de violences inouïes.

Parmi eux, 19 ont été blessés.#Merci pour leur dévouement. https://t.co/ZHJnU9mM6M — Préfecture de Police (@prefpolice) June 16, 2020

​Radikale bewarfen die Sicherheitskräfte mit Steinen und Flaschen und setzten Plastiksperren in Brand. Die Polizei musste wiederholt Tränengas einsetzen.

„Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute haben kaltblütig und professionell gearbeitet, obwohl sie Opfer unglaublicher Gewalt waren. Unter ihnen gibt es 19 Verletzte“, teilte die Polizeipräfektur auf Twitter mit.

„Bis 18:30 Uhr habe es 32 Festnahmen gegeben.“

leo/ae