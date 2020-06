Begegnung nahe Krim-Küste: Hund und Delfin neue Kumpel? – Dieses Video wird Ihr Herz erobern

Die Aufnahmen wurden im Instagram-Account zvezdopad_vospominanij gepostet. Sie entstanden, als die Autorin des Videos mit ihrem Vierbeiner einen Strandspaziergang in der Nähe vom Kap Opuk auf der Halbinsel Krim unternahm.

Sie filmte einen Delfin, der laut den Aussagen der Frau in Strandnähe auf Fischfang war. Der Hund namens Patrik beobachtete dabei das schwimmende Tier und rannte am Strand parallel neben ihm her.

Plötzlich sprang Patrik ins Wasser, spürte seinem Kumpel nach und leckte ihn ab, schrieb das Frauchen.

Die Aufnahmen sammelten bereits mehr als 1600 Likes auf Instagram und werden im russischen Netz aktiv verbreitet und diskutiert.

Später postete die die Frau weiteres Video mit den neuen „russischen Stars“:

ak/ae