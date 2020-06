Großeinsatz in Günzburg: Explosion nahe dem Bahnhof – 15 Menschen verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in einem leerstehenden Gebäude am Bahnhof Günzburg. Nach Polizeiangaben explodierte vermutlich aus noch ungeklärten Gründen ein Gasbehälter in der Halle .

Leerstehendes Gebäude am #Bahnhof #Günzburg stark beschädigt. Offenbar Gasexplosion. Bahnhof derzeit gesperrt. Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Momentan keine verletzte Personen. — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) June 17, 2020

Der Radius des Explosionsschadens betrug Medienberichten zufolge circa 100 Meter. Umliegende Häuser und Fahrzeuge wurden beschädigt. In einem angrenzenden Asylbewerberheim soll das Dach eingedrückt sein, die Unterkunft sei evakuiert worden.

Hausexplosion in Günzburg - 11 Personen leicht verletzt. Nahegelegenes Flüchtlingsheim beschädigt - mehr dazu auf BR24 pic.twitter.com/WRYrnvETYB — Judith Zacher (@JudithZacher) June 17, 2020

Mehrere Trümmer landeten auf den Gleisen, der Bahnhof Günzburg war für den Zugbetrieb komplett gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Augsburg und Ulm ist unterbrochen.

Berichten zufolge waren etwa 200 Einsatzkräfte und 60 Polizeibeamte vor Ort:

Verletzte gemeldet

Laut den jüngsten Angaben wurden 15 Menschen verletzt.

Update zum Schadensausmaß: der Polizei sind 15 leichtverletzte Personen bekannt, 13 x Knalltrauma, 1 x Augenverletzung, 1 x Schulterverletzung. Der Sachschaden wird u.a. wg. zahlreicher beschädigter Gebäude auf eine niedrige 7-stellige Summe beziffert. — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) June 17, 2020

