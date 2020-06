Geld in Deutschland bekommen: Einwohner Tschetscheniens muss wegen IS-Hilfe neun Jahre in Haft

Das südliche Bezirksmilitärgericht in Rostow am Don hat den Einwohner Tschetscheniens Schamilj Mussajew zu neun Jahren Haft wegen der Geldübergabe für Anhänger der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) verurteilt. Dies gab am Mittwoch ein Gerichtssprecher vor Journalisten bekannt.