Generalstaatsanwaltschaft nennt Russlands korrupteste Regionen

Auf 100.000 Einwohner seien im vergangenen Jahr im Landesdurschnitt 21,1 Verbrechen entfallen, im Jahr davor waren es 20,8 gewesen, heißt es im Papier, das Sputnik vorliegt.

Korruptions-Spitzenreiter waren demnach Mordwinien, Tschuwaschien, Kamtschatka sowie die Gebiete Archangelsk, Brjansk, Magadan, Nowgorod, Orenburg, Saratow und Tjumen. Dort wurden 2019 zwischen 29,68 und 26,31 Verbrechen je 100.000 Einwohner aufgedeckt.

Die geringste Korruption zeigten die Teilrepubliken Inguschetien und Chakassien sowie die Regionen Altai, die Gebiete Wologda, Moskau, Murmansk, Pensa, die Städte Sankt Petersburg, Sewastopol und der Autonome Kreis der Jamal-Nenzen. Dort lag der Index zwischen 6,41 und 9,94

Am stärksten verbreitet gewesen sei die Korruption in den Bereichen Verwendung von Haushaltsmitteln, Versteigerung, Vermögensverwaltung, Kontroll- und Revisionstätigkeit von Behörden sowie Wohl- und Kommunalwirtschaft.

Am Mittwoch hatte Generalstaatsanwalt Igor Krasnow mitgeteilt, dass die Anzahl der aufgedeckten Korruptionsverbrechen in Russland bereits das zweite Jahr in Folge zunähme. Im Beschaffungswesen hätten sich die Schmiergelder beinahe verdoppelt. Auch das Vorgehen dagegen werde verschärft: 2019 sei „Korruptionsvermögen“ von Beamten in Höhe von mehr als 20 Milliarden Rubel (rund 260 Millionen Euro) beschlagnahmt worden, 70 Mal mehr als 2018.

leo/ae