Sieben Polizisten bei Taliban-Attacke in Afghanistan getötet – Medien

Im Norden Afghanistans ist es am späten Mittwochabend zu einer Taliban-Attacke gekommen, wie der TV-Sender „Tolo News“ am Donnerstag berichtet.

Die Attacke ereignete sich demnach in der Stadt Pol-e Chomri (Pul-e-Khumri) der afghanischen Provinz Baglan. Angegriffen wurde ein Militärstützpunkt.

Der TV-Sender berichtet unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle, dass bei der Attacke mindestensgetötet worden seien. Fünf weitere sollen Verletzungen erlitten haben.

Die Quelle teilte mit, dass die Taliban-Bewegung auch Verluste zu verzeichnen hätte. Dazu lägen keine zusätzlichen Informationen vor.

Anti-Terror-Kampf in Afghanistan

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Außerdem baut die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen im Land Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

ak/ae