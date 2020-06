Weißrussland: Haus von Lukaschenko-Wahlrivalen durchsucht

In Weißrussland durchsuchen die Behörden das Haus des Ex-Bankiers Viktor Babariko, der bei der nächsten Präsidentschaftswahl im August den langjährigen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko herausfordern will. Babariko hatte bis Mai an der Spitze der Belgazprombank gestanden, der die Behörden nun Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorwerfen.