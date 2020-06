Türkei verhängt Maskenpflicht jetzt auch in Ankara, Istanbul und Bursa

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen in der Türkei haben die Gouverneursverwaltungen der drei Großstädte Ankara, Istanbul und Bursa vorgeschrieben, nun auch im Freien Schutzmasken zu tragen. Darüber schreibt die türkische Zeitung „Sözcü“ am Donnerstag.

Zuvor hatten die türkischen Behörden ihre Bürger verpflichtet, Masken an belebten Orten wie Staatseinrichtungen, Supermärkte und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Die Maskenpflicht auf Straßen wurde laut dem Blatt in 42 von 81 Provinzen eingeführt.

Erneuter Anstieg der Corona-Fälle in der Türkei

Neuartiges Coronavirus

In den vergangenen Tagen wurde demnach in der Türkei ein erneuter Anstieg der Corona-Fälle registriert. Nach Angaben des türkischen Gesundheitsministeriums ist die Zahl der mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen allein am Montag um 1592 gegenüber dem Vortag gestiegen. Dies sei ein Rekordhoch seit 16. Mai. Am Dienstag und Mittwoch seien es 1467 bzw. 1429 Corona-Fälle gewesen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Stand 18. Juni, 11.36 Uhr CEST) haben sich weltweit 8,2 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. 444.813 Menschen sind gestorben. Laut der WHO gibt es in der Türkei 181.298 nachgewiesene Corona-Fälle und 4842 Todesfälle.

ns/ae