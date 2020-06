Drei Sicherheitskräfte bei Taliban-Angriff in Afghanistan getötet - Medien

Nach Angaben von „Tolo News“ ereignete sich der Vorfall auf einer Landstraße, die in die Stadt Herat führt. Bei der Explosion wurden auch drei Sicherheitsbeamte verletzt.

Der Regierungssprecher von Herat teilte gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur „Xinhua“ mit, hinter dem Angriff stehe die radikale Taliban-Bewegung. Allerdings hätte diese die Attacke für sich noch nicht reklamiert, so „Xinhua“.

Anti-Terror-Kampf in Afghanistan

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Außerdem baut die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS, Daesh)* in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen im Land Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.

ac/mt